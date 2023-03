“Clan del Golfo no fue capaz de dar el paso hacia un sometimiento colectivo”: Petro sobre acciones en el Bajo Cauca

El presidente Gustavo Petro envió un duro mensaje al Clan del Golfo en medio de las hostilidades que está protagonizando ese grupo narcotraficante en Antioquia.

“Lamentablemente, el Clan del Golfo no fue capaz de dar el paso hacia un sometimiento colectivo a la justicia que se estaba preparando jurídicamente. Parece privilegiar más sus negocios y mantenerse en esos negocios y por ahí no hay una posibilidad de negociación hasta que eso no se vuelva voluntad política en el corazón de las personas que están en la ilicitud, pues la paz tendrá esas dificultades”, sentenció el mandatario durante el programa radial de la Presidencia, Colombia Hoy Radio.

A las 11 de la noche del domingo se conoció que ese grupo dejó sin agua potable al municipio de Tarazá después de perpetrar un ataque contra los tubos que abastecían a esa población.