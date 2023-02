Clan del Golfo usa a Tierrabomba como bodega para su cocaína

Las marcas aparecieron en todo el pueblo. Nadie recuerda si fue un lunes, un martes o un jueves en la madrugada, pero marcaron casas, tiendas, el muelle y hasta el cementerio, y Carlos*, uno de los 11.0000 habitantes de Tierrabomba, que se levantaba con los primeros gallos del amanecer para ir de pesca al mar de Cartagena, intuyó que algo malo podía pasar en ese pueblo de calles ardientes .

Con bombos y platillos, como cuando un circo anuncia su llegada, así notificaron las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) su arribo a Tierrabomba. Nunca vieron a los hombres armados o vestidos de camuflado patrullar las playas y vías de arena y cemento, pero las advertencias se regaron por el pueblo y eran claras: desde ese momento nadie podría ir a la parte de atrás de Tierrabomba, a la selva donde se cultiva, si no deseaba encontrarse con la muerte de frente, cara a cara.

Esa sentencia Carlos la vivió en carne propia. Fue un día después de la faena. Llegó a su casa, colgó las redes, limpió la embarcación y –cuando fue a sacar la yuca para acompañar el pescado del almuerzo– un hombre alto y armado con una pistola le dijo que no podía volver.

“Me amenazó con el arma y me dijo que si no quería tener problemas, no me apareciera más por esos lados. Yo le expliqué que allá tenía mis cultivos de yuca y plátanos, y me respondió que le importaba poco si tenía un platanal pero que ya no se podía aparecer por allá”.

Asustado como un conejo recién liberado de una trampa, Carlos corrió hasta el pueblo y se encerró toda la tarde. A la mañana siguiente, en la faena pesquera en la Bahía de Cartagena, se encontró con historias similares: a las parcelas y cultivos, según los hombres armados, no se podía volver.