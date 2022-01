Regreso a clases presenciales será al 100 % pese a reclamos de Fecode

Diego Fernando Montenegro, el conductor de la tractomula que se quedó sin freno y causó la tragedia, relató así lo que vivió: “Pasé el peaje y empecé a descolgar. Puse el carro en cuarta y vi que la aguja del aire empezó a bajar hasta 60 libras. Me fui a orillar, activé los frenos, pero el carro no quiso frenar de ahí para abajo. Me recosté al lado izquierdo y el aire bajaba más y más. Traté de sacar el carro por uno de los voladeros y tampoco pude, porque el muro era muy alto. Seguí recostando al lado izquierdo en uno de los túneles, hasta que me encontré todos los carros en frente mío. Quise como acostar la mula, pero no hubo forma tampoco”.