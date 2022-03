Según Luz Karime Abadía, codirectora del LEE, en Colombia es común que los estudiantes de centros educativos privados tengan mejores puntajes en todas las áreas. Pero dijo que durante la pandemia de coronavirus creció la diferencia en materias específicas.

“La brecha se abrió principalmente en matemáticas y en inglés. En está última el rezago es bien grande. Por eso, a veces ni siquiera hay clases de inglés, porque no hay profesores, no son suficientes o no tienen los conocimientos adecuados”, señaló Abadía.

Y en eso coincidió la rectora Vargas, quien dijo que en su colegio han tenido dificultades en esas mismas dos materias debido a que los salones manejan hasta 45 estudiantes con niveles académicos distintos.