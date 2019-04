Colombia hacinada, Antioquia desbordada

“Pero hay que comprender que el sistema penitenciario está interconectado, no depende de una única autoridad. De ese sistema hacen parte los jueces”, indicó y explicó que cuando se emiten fallos que ordenan cerrar un centro penitenciario por no garantizar los derechos de los internos, se traslada el problema a los centros de detención transitorios.

Por su parte, la magistrada Gloria Ortiz , presidenta de la Corte Constitucional, afirmó que si bien el tribunal ha sido insistente en tomar decisiones y sentar jurisprudencia sobre la situación, no se ha podido encontrar una solución definitiva porque “la Corte ha hablado, pero la eficacia del derecho es insuficiente”.

Durante su intervención en el evento, el procurador general, Fernando Carrillo, afirmó que “el país se enfrenta a una verdadera tragedia en la que parece que nadie está haciendo nada” y además, señaló que “el Plan Nacional de Desarrollo que puso el Gobierno sobre la mesa propone más de lo mismo y no parece que estuviéramos buscando una solución efectiva”.

El problema no solo afecta las cárceles, sino que se ha extendido a los centros de detención transitoria o salas de paso. Allí la situación es tan grave que, de acuerdo con datos revelados en el Encuentro por la Personería de Medellín, en la estación de Policía de Belén, por ejemplo, cada detenido permanece en un espacio de 40 centímetros cuadrados, mientras que la estación de Castilla solo hay 47 centímetros por persona.

La alarmante cifra fue revelada durante el Encuentro Regional de la Corte Constitucional y la Procuraduría, realizado ayer en Eafit, en el que se analizó la vulneración de derechos fundamentales de la población privada de la libertad, un problema que Colombia lleva cargando 20 años y que, según las intervenciones de los invitados al evento, hoy no tiene atisbo de solución.

Pero no solo el hacinamiento violenta los derechos fundamentales de los internos. Al menos eso se concluye del testimonio de María Yuli Toro, interna en El Pedregal, quien denunció que se les estaría suministrando comida cruda o en estado de descomposición.

“El año pasado hubo varias intoxicaciones. Nos han llegado a servir comida que ya tiene hasta gusanos. Pero lo más delicado es que cada que hay una intoxicación, viene una unión temporal nueva a encargarse de la alimentación, desde el año pasado van tres empresas distintas, pero nos hemos dado cuenta que son personas jurídicas diferentes creadas por las mismas personas naturales”, aseveró Toro.

Por su parte, Germán Pabón, delegado de la Defensoría del Pueblo, añadió a las denuncias que “en Colombia no existe el sistema penitenciario. Lo único que hay es un desbarajuste. No podemos venir aquí a hablar en términos de diplomacia institucional, cuando no hay una política criminal integral y coherente, sino una poítica penal expansionista y de populismo punitivo”.

Finalmente, el personero de Medellín, Guillermo Durán, señaló que “ningún ser humano merece vivir en las condiciones en que están los internos” y que la solución para el país es “perder el miedo que siempre se le ha tenido a la detención domiciliaria” .