Un respiro en un mar de acusaciones de corrupción tendría el hijo del presidente Gustavo Petro, Nicolás Petro, con el anuncio hecho por el comité de ética del partido Colombia Humana, que este miércoles anunció que no lo investigará por los señalamientos de haber se quedado con dineros de dudosa reputación que tendrían como destino la campaña presidencial de su padre.

Y es que Carmen Anachury, vicepresidenta de Colombia Humana, le dio un espaldarazo al diputado a la Asamblea del Atlántico al afirmar que por ahora la palabra de Petro (hijo) no está en duda y para el partido, y el Comité en particular, les basta con “las declaraciones que él ha hecho públicamente”, razón por la cual no se dieron instrucciones al Comité para abrir una investigación a Petro.