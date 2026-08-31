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Colombia registra más de 137 mil personas desaparecidas por el conflicto armado, según estudio

Un informe consolidado por entidades de derechos humanos y la Cruz Roja Internacional reveló que desde esa fecha se han documentado 2.659 nuevos casos, impulsados por disputas de economías ilícitas, entre otros delitos.

  • De acuerdo con el más reciente balance interinstitucional de la UBPD, la Defensoría del Pueblo y el CICR, casi la mitad de estos crímenes se concentró en apenas tres años —entre 2001 y 2003—, con Antioquia, Meta y Valle del Cauca a la cabeza de una tragedia histórica. FOTO: Colprensa
    De acuerdo con el más reciente balance interinstitucional de la UBPD, la Defensoría del Pueblo y el CICR, casi la mitad de estos crímenes se concentró en apenas tres años —entre 2001 y 2003—, con Antioquia, Meta y Valle del Cauca a la cabeza de una tragedia histórica. FOTO: Colprensa
Colprensa
hace 2 horas
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Entre 2001 y 2003 se concentró el 48.5% de las desapariciones forzadas relacionadas con el conflicto armado, que hoy asciende a más de 137.000 personas, con Antioquia, Meta y Valle del Cauca como los departamentos con mayores registros históricos, según el más reciente balance de la UBPD, la Defensoría del Pueblo, el CICR y el SIIJT.

De acuerdo con las cifras presentadas este lunes 31 de agosto, tan solo entre enero y agosto de 2026, la Defensoría del Pueblo ha atendido 2.145 casos, mientras que el Sistema de Información Interinstitucional de Justicia Transicional, SIIJT, registró 3.205 casos de desaparición forzada atendidos durante 2025.

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Asimismo, según los registros del Comité Internacional de la Cruz Roja, desde la firma del Acuerdo de Paz de 2016 hasta julio de 2026 se han documentado 2.659 nuevas desapariciones. En este periodo, Antioquia, Cauca y Norte de Santander concentran el 59% de los casos conocidos por el CICR.

A esto se suman las 244 declaraciones recibidas por la Defensoría del Pueblo entre enero y julio de 2026 por hechos de desaparición forzada ocurridos en el marco del conflicto armado.

Según la información, desde la firma del Acuerdo de Paz, la entidad orientó y asesoró a 2.183 personas relacionadas con casos de desaparición forzada y otros hechos asociados, de las cuales el 65,9% eran mujeres. Entre enero y agosto de 2026, la proporción aumentó al 68,9%, de acuerdo con los registros del SIIJT.

La Defensoría ha advertido, además, sobre escenarios de riesgo asociados con disputas por economías ilícitas, reclutamiento de menores, trata de personas y rutas migratorias, particularmente en zonas como el Darién, Norte de Santander y San Andrés.

La entidad ha documentado riesgos para líderes y lideresas sociales, personas defensoras de derechos humanos, periodistas, personas con orientaciones sexuales e identidades de género no hegemónicas y firmantes del Acuerdo Final en proceso de reincorporación.

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La UBPD también señala que existen 51.716 personas buscadoras registradas, de las cuales una parte importante tiene más de 60 años, y más del 63% de ellas son mujeres. A ellas se suman 54.076 familiares y allegados que han acudido a la Unidad en busca de información sobre sus seres queridos.

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Bloque de preguntas y respuestas:

¿En qué años se registraron más casos de desaparición forzada en Colombia?
El periodo de mayor concentración histórica ocurrió entre 2001 y 2003, lapso en el que se cometió el 48,5% de las 137.000 desapariciones forzadas registradas en el marco del conflicto armado.
¿Cuáles son los departamentos más afectados por la desaparición forzada?
Antioquia, Meta y Valle del Cauca son las zonas con los mayores registros históricos, mientras que en la dinámica posterior al Acuerdo de Paz, los casos documentados por el CICR se han focalizado principalmente en Antioquia, Cauca y Norte de Santander (59% del total).
¿Cuántas personas han desaparecido en Colombia desde la firma del Acuerdo de Paz de 2016?
Entre la firma del acuerdo en 2016 y julio de 2026, el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) ha documentado 2.659 nuevas desapariciones forzadas ligadas a las dinámicas del conflicto.
¿Cuáles son las principales causas y riesgos de las desapariciones forzadas actuales?
Las entidades advierten que las desapariciones recientes están impulsadas por disputas territoriales asociadas a economías ilícitas, trata de personas, reclutamiento forzado de menores y dinámicas en rutas migratorias, especialmente en zonas de alto riesgo como el Darién, Norte de Santander y San Andrés.
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