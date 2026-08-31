¿Regresa Germán Cano al DIM en 2027? Esto respondió el presidente del club

El regreso de Germán Ezequiel Cano al Deportivo Independiente Medellín es uno de esos sueños que cada cierto tiempo vuelve a ilusionar a los hinchas del Poderoso. El delantero argentino, ídolo y referente histórico del club, tiene contrato hasta diciembre y su futuro comienza a generar especulaciones, especialmente ante la posibilidad de que pueda regresar al fútbol colombiano.
Sin embargo, Daniel Ossa Giraldo, presidente del DIM, puso los pies sobre la tierra y reconoció que, aunque existe una comunicación constante con el atacante, su regreso al equipo antioqueño para 2027 no sería sencillo.
En conversación con el Podcast Clásico Paisa, Ossa confirmó que mantiene contacto permanente con Cano y destacó incluso que el delantero ha colaborado con el club en diferentes aspectos durante sus visitas y actividades en Brasil.