Colombia sigue firme: no cerrará puertas a migrantes

Así lo deja claro el director de Migración, Christian Krüger Sarmiento , al señalar que la decisión que han visto más fácil en la región es poner trabas o dificultades para que los migrantes accedan a los territorios, pero que este fenómeno hay que verlo como lo que es: una crisis que no respeta género ni edad.

Rodríguez destaca que aunque la atención ha sido adecuada, critica que el Gobierno “haga ver que el fenómeno es temporal, diciendo que las medidas son para dos años”, pero lo que está claro, según él, es que tan solo “el 20 % de los migrantes regresará cuando las realidades que lo obligaron a desarraigo se solucionen o no estén”.

Ante esto, Ronal Rodríguez , investigador del Observatorio de Venezuela de la U. del Rosario, además de reconocer la decisión, destaca que si Colombia cerrara su frontera, esto se convertiría en un problema, pues no se podría determinar cuántos ingresan, quiénes son ni a dónde van. “Cerrarla es inocuo, porque no tiene ningún efecto real, y por el contrario nos expone a riesgos”.

Los esfuerzos deberán enfocarse en frenar la xenofobia, tarea que según el investigador debe encararse, tanto desde el Gobierno como en el mismo hogar, pues, plantea: “Debemos tener claro que no debemos hacer lo que no queremos que nos hagan”, ejemplificando que miles de colombianos han migrado y que lo que se espera es que no los ataquen por su origen o color.

Con esto coincide Luz Alcira Granda, directora de Incidencia Política de Save The Children en Colombia, al destacar que los esfuerzos deberán seguir enfocados en la “lucha contra la creciente xenofobia, el acceso a la educación con nivelación y certificación de estudios, el acceso a la salud y el fortalecimiento de los sistemas y procesos de protección contextualizados a la situación de esta población”.

Además, Rodríguez concluye haciendo un llamado a los candidatos que, aprovechando la coyuntura electoral, argumentan que los “problemas en muchos casos no se solucionan porque llegaron los venezolanos”, lo que, naturalmente, genera reacciones negativas de algunos colombianos contra los migrantes.