Colombia y EE.UU trazan estrategias para crisis climática y migratoria

La vicepresidenta y canciller, Marta Lucía Ramírez, y el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, participaron en horas de la mañana de este jueves en el Diálogo de Alto Nivel entre Colombia y Estados Unidos con el fin de seguir afianzando las relaciones bilaterales entre ambas naciones.

Durante su intervención, el secretario Blinken aseguró que ambos países deben trabajar para que las democracias de las poblaciones se cumplan y manifestó que para combatir aspectos como la crisis climática y la migración se deben implementar estrategias junto a socios de otros países.

“Una forma de cumplir es si trabajamos estrechamente con nuestros aliados con respecto a los desafíos más grandes que afrontamos. Debemos enfrentar estos retos complicados juntos”, dijo el secretario.

El funcionario norteamericano señaló que el propósito es involucrar a más países del mundo para que se unan y apoyen las estrategias que tienen el fin de salvaguardar los derechos humanos de los migrantes que salen de sus países de origen buscando mejores oportunidades.

Blinken y Ramírez participaron en la Conferencia Ministerial sobre Migración donde dialogaron sobre la importancia de brindarle a los migrantes irregulares seguridad, legalidad y orden.

Respecto a la reunión, la vicepresidenta aseguró que los países estarán trabajando en crear una política exterior y de migrantes que proteja los derechos de estas personas, además de lograr establecer mejores controles fronterizos y sanitarios.

“Nosotros no hemos hablado de dinero, hemos hablado de lo fundamental que es la dignidad de las personas, el principio de humanidad, no estamos hablando de cosas, estamos hablando de personas. Hemos estado gestionando qué le podemos brindar a los migrantes para darles protección y que no estén expuestos a las redes de tráfico de personas”, expresó la vicepresidenta a los medios de comunicación.