Eln “justifica” utilizar niños en video de sus 55 años

La guerrilla del Eln, en un audio grabado por el comandante Uriel, quien es el jefe del Frente Occidental de Guerra Ómar Gómez, que opera en el departamento del Chocó, explicó cuáles fueron las razones de esta guerrilla para utilizar menores de edad en el video para conmeorar los 55 años de existencia de esta guerrilla.

Uriel, en un audio de 2 minutos y 49 segundos, señala que la celebración fue “en compañía de las comunidades” y que no se trata de reclutamiento, como lo denunció el Gobierno Nacional. Asimismo, el jefe guerrillero manifestó que “no estábamos en un camapento” y señaló que en el Eln “no reclutamos”, sino que el ingreso es “voluntario”, así como, según él, la retirada de la insurgencia.

De igual manera, indicó que el ingreso a las filas del grupo guerrillero, según el Código de ética y de guerra del Eln, la edad mínima es de 16 años. “Estamos regidos por nuestro Código de ética y de guerra. El aniversario decidimos realizarlo con las comunidades, porque somos parte de este tejido social y así se ve en el video y las imágenes”, manifestó Uriel, quien aprovechó para cuestionar que “la clase dominante y el gobierno han vendido que somos un ejército de invasión y que la gente nos teme” y que esa es la imagen que se ve en las ciudades, porque “no conocen cómo es el compartir de las zonas donde hacemos presencia”.

Según él, estas actividades son para llevar elementos a las comunidades, donde comparten pizza o torta con los niños, “porque muchos no lo comerían si no lo lleva la guerrilla y el gobierno se indigna cuando nosotros lo mostramos”.

Asimismo, aprovechó para cuestionar el cierre de sus redes sociales, especialmente en Twitter y, ahora, con este video que publicaron en Instagram, el perfil de esta guerrilla también fue cerrado.

Sin embargo, lo que realizó el Eln se convierte en una infracción al Derecho Internacional Humanitario, pues los guerrilleros pusieron en riesgo a la población civil y la convierten en objetivo militar al instalarse en el caserío en disposición de combate, es decir, armados. De esta forma, violentan el artículo 13 del Protocolo II adicional de Ginebra, que trata de la protección a la población civil.

Además, “los niños menores de quince años no serán reclutados en las fuerzas o grupos armados y no se permitirá que participen en las hostilidades”, dice el Protocolo, no obstante, los niños son usados y al final del video, el jefe del Eln se rodea de los pequeños y estos gritan: Eln 55 años.