“El Comité del Paro sigue estando invitado a negociar”: Gobierno

“La actitud del Gobierno es de diálogo. Si los ciudadanos deciden marchar, exigimos –como el resto de colombianos– que se rechace la violencia, simbólica y real”.

¿Por qué plantear la fecha de conversación hasta el 15 de marzo? ¿Eso le resta urgencia al diálogo?

“El plazo máximo del 15 de marzo no significa que no se puedan tomar decisiones antes. De hecho, las conversaciones no pueden paralizar al Gobierno, hay que seguir ejecutando. Una parte importante de la conversación es regional y local, y estas se van a dar en enero y febrero con la ejecución de los planes de desarrollo local. Uno no puede, por ejemplo, resolver un problema de educación sin tener en cuenta los municipios, o las universidades que están en los territorios”.

¿Y lo puede resolver sin el Comité del Paro?

“Ellos han sido invitados. Este viernes el Gobierno recibió una carta en la que proponen una mesa de diálogo y se está estudiando la opción para dar una respuesta”