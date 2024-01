En la práctica, lo que el ingeniero asegura es que en una vía tan compleja como estas no basta con pavimentar todos los kilómetros, sino que se requiere de intervenciones como túneles, muros de concreto, entre otras medidas, que ayudarían a que la carretera sea estable.

El lío está en que muchas de esas obras 4G que han solucionado los problemas viales en buena parte del país se concesiona con privados que invierten su dinero y recuperan la inversión con peajes y otro tipo de cobros a los viajeros.

“¿Entonces qué pasa en una vía que no es tan transitada como esta? Que los privados no tienen intención de invertir y le toca al Gobierno (...) No importa si por acá pasan muchas personas o no, lo que importa es que pasan vidas humanas, y las personas de Quibdó tienen tanto derecho como las que viajan de Bogotá a Tunja”, aseveró Villegas.

En efecto, el Estado ha hecho buena parte del trabajo asignando recursos. En 2012, el Gobierno de Juan Manuel Santos contrató $10.979 millones para un tramo de 76 kilómetros y más tarde, en 2016, firmó otro proyecto incluido en “Vías para la Equidad” que costó $87.485 millones para pavimentar 17,4 kilómetros y construir dos puentes.

De ahí le siguieron dos grandes contratos en 2017 durante la administración de Iván Duque: uno inicial por $117.631 millones y otro que lo precedió por $621.256 millones para intervenir 23,3 kilómetros.