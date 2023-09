El nombramiento de Sarabia en la dirección del DPS ha sido cuestionado no solo por su falta de experiencia para manejar una entidad cuyo presupuesto ronda los $10 billones y es la responsable de ejecutar los recursos de la política social, entre ellos $7 billones para la renta ciudadana, sino porque fue apartada del cargo en medio de un escándalo de presunto abuso de poder y ordenamiento de chuzadas a su empleada (por este caso ya hay cuatro policías capturados y un civil).

“Entonces ella me dice: Marys, dime si tú tomaste la plata. Es que he tenido muchos problemas con ese dinero. Y yo le dije: cómo se le ocurre”, tras lo cual, según el relato de Meza en el video publicado por Blu Radio, Sarabia le habría dicho que estuviera tranquila y que esperara la citación del polígrafo.

Justamente, mientras ella tomaba posesión del cargo, se conoció el video del interrogatorio al que fue sometida Meza, el pasado 6 de junio, en el que asegura que la maleta que se le perdió a Sarabia —hurtada en su casa, al parecer— contenía $150 millones y no 7.000 dólares como lo ha denunciado Sarabia. Contrario a lo expresado por el abogado Gómez, quien aseguró que Sarabia no ordenó ni tuvo nada que ver con la práctica del polígrafo “por ser funciones ajenas al cargo que ocupaba”, la exniñera afirmó que ella estuvo presente en el momento en que le tomaron las huellas para esa diligencia y fue quien le informó que se sometería a esa prueba.

¿Cortina de humo?

Este escándalo ha tocado la línea de confianza del presidente Petro, pues no solo perdió a su mano derecha, es decir, a su jefa de gabinete, sino que dejó en evidencia una posible financiación ilegal de su campaña, puesta al descubierto por el exembajador Armando Benedetti, quien en una discusión con Sarabia mencionó el posible ingreso de $15.000 millones que no fueron reportados y cuyo origen aún está por determinarse.

De manera coincidencial a la posesión de Sarabia, el presidente Petro lanzó un día antes un anuncio que desvió la atención del país: habló de financiar el transporte de la clase más desfavorecida vía aporte en la tarifa de energía, una idea que hasta ahora no tiene ningún soporte técnico ni asidero presupuestal. No faltó quién señalara que se trató de una cortina de humo para menguar el impacto del regreso de Sarabia al poder. Cierta o no esa hipótesis, lo que sí estaba en su resorte era nombrarla en un cargo que la alejara del alcance del fiscal Francisco Barbosa y, de paso, dilatar el proceso judicial cuyo camino comienza de nuevo ante la Corte Suprema.

“Usted tiene toda la cúpula militar”: Meza

En su versión ante la Fiscalía, Marbelys Meza explica detalles de cómo fue la prueba del polígrafo. Según relata antes de ingresar al salón, un hombre la interroga en el pasillo y le pregunta si ella robó la plata, “que no se haga la boba”, que ella tiene un antecedente con Adelina (la esposa de Armando Benedetti), que en su momento la señaló de haberse robado $5 millones.