La hepatitis grave de origen desconocido que ya fue identificada por primera vez en Colombia no tiene nada que ver con la vacuna anticovid, no es contagiosa y no se va a convertir en una nueva pandemia, pues por lo pronto solo se han identificado cerca de 650 casos en todo el mundo.

Esos son algunos de los mensajes que las autoridades sanitarias han difundido en los últimos días. Han cobrado aún más relevancia en Colombia, porque este 31 de mayo el Instituto Nacional de Salud (INS) confirmó un caso de esta hepatitis en un niño de dos años.

El ente aclaró, sin embargo, que se encuentra bien de salud y fue dado de alta. Por su edad, no había recibido la vacuna anticovid –solo se les aplica a los mayores de 3 años–, pero sí se había contagiado de coronavirus.

Tras esta confirmación, EL COLOMBIANO le cuenta qué es lo último que se sabe sobre estos casos, qué debe tener en cuenta para identificarlos y qué tan peligrosos pueden ser.

¿Por qué es distinta a otras hepatitis?

La sorpresa que ha provocado esta hepatitis en el mundo tiene que ver con que sus orígenes no se explican a partir de las causas frecuentes de otras hepatitis. Por lo general, las provocan los virus de hepatitis A, B, C, D ó E. También se desencadenan por bacterias o intoxicaciones con ciertas sustancias.

No obstante, ya se han descartado otras causas sobre los nuevos casos de la hepatitis huérfana de origen. Por ejemplo, se sabe que no la producen el contacto con las mascotas, ni elementos tóxicos en los juguetes, ni las vacunas anticovid –muchos de los casos documentados son en niños que aún no tenían edad para vacunarse–.

“Se ha descrito una cepa de adenovirus –tipo 41– como la impicada. Este virus generalmente se pasa de persona a persona y es más común que cause síntomas respiratorios”, señaló Andrés Gómez Aldana, gastroenterólogo y especialista en Hepatologia de trasplante Universidad de Toronto. Esto, sin embargo, no implica que la hepatitis sea contagiosa. Cuando los niños se enferman ya no están transmitiendo el adenovirus.

Si bien desde el INS le dijeron a este diario que el niño de dos años que tenía esa hepatitis dio positivo para el subtipo 40 de adenovirus –muy cercano al 41–, explicaron que aún se investigan otras causas de la enfermedad.

“Los estadounidenses no están tan convencidos con las hipótesis sobre los adenovirus. Ellos siguen buscando otras explicaciones”, dijo el director de vigilancia en salud pública del INS, Franklyn Prieto. “¿Qué puede suceder? Que sean causas diferentes para esta hepatitis de origen desconocido y que hayan coincidido”, puntualizó.

¿Por qué les da a niños y jóvenes?

Los casos de este tipo de hepatitis han aparecido en niños y jóvenes de entre un mes y 16 años. Los expertos dicen que esto aún es materia de investigación. Pero el doctor Prieto explicó que los niños son más vulnerables a la hepatitis.

Esto se debe a que el hígado se encuentra en pleno desarrollo, lo que podría desembocar en cuadros de hepatitis más graves.