La muerte del ciclista José Antonio Duarte, registrada el viernes pasado en vías de Chía, Cundinamarca, luego de ser arrollado por un camión, abrió el debate sobre la protección de estos actores en las vías de Colombia.

Y no es para menos, especialmente porque, entre enero y agosto de este año, según la Agencia Nacional de Seguridad Vial (Ansv), han fallecido 249 ciclistas. En 2019, según la Agencia, iban 289 decesos, es decir, hay una reducción del 33 %. No obstante, no fue el único caso que se conoció...