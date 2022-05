Esto tiene su génesis en que el Congreso aprobó la reforma que se cayó bajo una ley ordinaria –la del Presupuesto General de la Nación– y no vía ley estaturaria, la cual trata de asuntos más trascendentales para el país y requiere mayor control.

Por eso, a juicio de la Corte, para el Legislativo era evidente cómo se adelantan este tipo de procesos. A pesar de eso, el artículo fue aprobado y ello condujo al “quebrantamiento de los principios constitucionales que fundamentan el diseño que el Constituyente previó”

Si bien los congresistas tienen inviolabilidad de voto parlamentario, es decir, no se les puede denunciar por el simple hecho de votar –sea cual sea la posición–, tras la decisión de este jueves se planteó desde algunos sectores un proceso en su contra por presunto prevaricato al haber aprobado algo que ellos sabían que no debía hacerse de tal forma.

No obstante, para la penalista Dalila Henao, eso no tiene mayor peso, pues según el artículo 185 de la Constitución, los congresistas no pueden ser investigados ni detenidos, juzgados o condenados por los votos u opiniones que hayan formulado en el ejercicio de sus funciones.

Así entonces –resalta la abogada–, por los votos o las opiniones emitidas en el ejercicio de sus actividades como congresistas, estos no serán investigados ni juzgados. Sin embargo, es posible estudiar si cometieron alguna conducta que acarree responsabilidad disciplinaria.

El listado de reelectos

El resto de representantes que aparecen son Yamil Arana, Wadith Manzur, Bayardo Betancourt, Ciro Rodríguez, Néstor Rico, Modesto Aguilera, Yenica Acosta, Juan Fernando Espinal, Óscar Villamizar, Carlos Ardila, Alexánder Bermúdez, Keyn González, Elizabeth Jay-Pang, Álvaro Monedero, Óscar Sánchez, Wilmer Carrillo, Teresa Enríquez, Hernando Guida, José Eliécer Salazar, Astrid Sánchez, Eliécer Tamayo, Milene Jarava.



Mientras que en el Senado los reelectos que apoyaron la reforma impulsada por el Gobierno son Esperanza Andrade, Juan Diego Gómez, Juan Samy Merheg, Carlos Trujillo, Juan Carlos García, Germán Blanco, Honorio Henríquez, Carlos Meisel, Esteban Quintero, Enrique Cabrales, Fabio Amín, Mauricio Gómez, Juan Diego Echavarría, John Jairo Roldán, John Moisés Besaile, José Alfredo Gnecco, Juan Felipe Lemos, José David Name, Berner Zambrano, Alfredo Deluque, Norma Hurtado, Ana María Casteñeda, Carlos Jiménez, Didier Lobo, José Luis Pérez, Antonio Luis Zabaraín, Carlos Fernando Motoa e Iván Name.