Por ley, consumo de droga quedó prohibido en parques y alrededores de colegios

Aprobado en último debate Proyecto de Ley que prohíbe el porte y consumo de cualquier cantidad de sustancias psicoactivas en parques y alrededor de escuelas y colegios. La iniciativa tiene un trámite positivo en la plenaria del Senado luego del fallo de la Corte Constitucional declaró inexequible una prohibición general del Código de Policía.

La iniciativa de Cambio Radical, en cabeza del senador Rodrigo Lara Restrepo, prohíbe el porte y consumo, incluso de la dosis personal, en las cercanías de colegios y parques. De la misma forma, le otorgó facultades a los alcaldes para delimitar perímetros para la restricción del consumo y porte de sustancias psicoactivas en lugares públicos.

Sumado a ello, le confirió a las asambleas o consejos de administración la función de regular la prohibición del consumo de sustancias psicoactivas en las zonas comunes de las propiedades horizontales.

En este sentido Lara indicó que para que los colegios y parques estarán libre de drogas se necesita “una reglamentación clara por parte de las autoridades locales y no mediante la criminalización del consumo de droga. No se puede penalizar un problema de salud pública que afecta mayoritariamente a personas jóvenes, que no han contado en su mayoría con oportunidades en la vida”.

Sanciones

Para quienes incumplan las prohibiciones la iniciativa trae penalidades, ellas son: la destrucción de la dosis, multas y aprehensión para traslado a participar en programas de trabajo comunitario o actividades pedagógicas de convivencia. En ella se contempla a los menores de edad.

Los menores de dieciséis años que realicen las conductas prohibidas serán sancionados y se efectuará la destrucción de las sustancias psicoactivas. Y para los mayores de dieciséis, sumado a lo anterior se les aplicarán las sanciones de trabajo comunitario o actividades pedagógicas de convivencia.

El Proyecto de Ley había sido radicado el 23 de agosto de 2018.