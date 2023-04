Y es que esa demanda fue elevada contra Pizarro reclamando que, aunque fue avalada para lanzarse al Senado por el Mais , presuntamente apoyó a Gustavo Petro (Colombia Humana) en la consulta presidencial del 13 de marzo y no a Arelis Uriana, precandidata del Mais .

Tras estudiar la demanda, el alto tribunal determinó que no puede considerarse que la legisladora petrista haya incurrido en doble militancia , teniendo en cuenta que el caso que fue alegado corresponde a las consultas presidenciales y no a elecciones propiamente dichas .

En diálogo con este diario, la senadora del Pacto había desestimado esa demanda asegurando que comparaban su caso con el de César Pachón, cuya elección fue suspendida porque a pesar de ser avalado por el Mais, apoyó a un candidato a la Cámara de la Colombia Humana.

“Ese caso de Pachón fue de una elección al Congreso y no de una consulta. A mí me demandan por la consulta del Pacto de los precandidatos presidenciales, pero hay una jurisprudencia consolidada en el Consejo de Estado que indica que las consultas no son actos electorales propiamente dichos, sino preparativos por lo que es imposible incurrir en doble militancia”, defendió Pizarro.