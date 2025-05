Petro transmitirá el Consejo de Ministros esta noche, ¿hablará del polémico anuncio de Benedetti sobre la consulta?

Presidencia anunció que este martes y no lunes (como es costumbre) volverá a transmitir el Consejo de Ministros inicialmente por canales públicos a las 7:00p.m. El tema para abordar es la reforma agraria, pero dada la coyuntura sobre la consulta popular, no se descarta que el jefe de Estado inicie la transmisión refiriéndose al anuncio del ministro Benedetti, quien dijo que convocaría elecciones de la consulta popular por decreto si el Senado no se pronuncia antes del 1 de junio.

Por eso, el escenario del Consejo de Ministros sería aprovechado por el presidente Petro, según fuente de la Casa de Nariño, para ampliar la posición del Gobierno que fue objeto de todo tipo de críticas.