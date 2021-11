Choque judicial por construcción sobre fosas de falsos positivos

Dos decisiones judiciales tienen al municipio El Copey (Cesar) en una encrucijada que lo ha convertido en noticia nacional durante los últimos dos días. La primera fue emitida por el Tribunal Administrativo departamental que le ordenó cerrar el cementerio municipal y construir, de manera urgente, uno nuevo que contara con la infraestructura y condiciones sanitarias adecuadas.

Y la segunda, impuesta por la Jurisdicción Especial para la Paz, le ordenó parar la construcción que estaba en curso y detener cualquier intervención en ese nuevo terreno pues, según sus investigaciones preliminares, allí podría haber alrededor de 100 cuerpos de personas que fueron asesinadas extrajudicialmente y presentadas como dadas de baja en combate.

Así las cosas, dicho campo santo de cinco hectáreas se ha convertido en el centro de la discusión entre las víctimas del conflicto armado, que alegan su derecho a encontrar los seres queridos desaparecidos durante la confrontación, y del municipio, que necesita esas bóvedas adicionales para inhumar los cuerpos de las personas que fallecen cada semana.

“Ya no sé qué hacer. Tengo las manos atadas y la gente me ha amenazado con dejar los cuerpos en la carretera. Para hacerse una idea, en una bóveda donde antes había un solo cuerpo ahora pueden haber hasta tres porque falta espacio, y no puedo hacer nada hasta que la JEP no decida”, reconoció el alcalde de El Copey, Francisco Meza, en diálogo con EL COLOMBIANO.