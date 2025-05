¿Consulta Popular por decreto? Expertos opinan sobre advertencia de Petro

Pero, ¿realmente eso dice la Constitución? EL COLOMBIANO buscó a expertos y voces del propio Gobierno para resolver la inquietud. La respuesta anticipada a la pregunta es que hay cierta “ambigüedad” en las normas y su interpretación. Esto porque el Ejecutivo se basa en la Ley 1757 de 2015 y en concreto en un apartado del artículo 33 que dice: “La Consulta Popular se realizará dentro de los tres meses siguientes a la fecha del concepto previo de la corporación pública respectiva o del vencimiento del plazo indicado para ello”. Este último elemento es clave para la justificación del Gobierno.

Este diario conversó con Luis Guillermo Guerrero, exmagistrado de la Corte Constitucional que actualmente está dedicado a la academia, para entender la discusión. Si revisamos paso a paso la base jurídica, según Guerrero, la Constitución señala que para poder hacer la consulta se requiere el “previo concepto favorable del Senado de la República” y la ley fija al Senado un término de 20 días, prorrogables por 10 más. Pero, “la ley no dice qué ocurre si el Senado no se pronuncia en ese término”. De acuerdo con la Constitución, si no hay concepto favorable del Senado no se puede hacer la consulta. “Ello querría decir que si el Senado no se pronuncia no habría concepto previo favorable y no se podría hacer la consulta”, según el exmagistrado.