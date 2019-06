Hablan los paisas que tumbaron norma de licor y drogas en parques

La decisión de la Corte Constitucional conocida este jueves, que dejó sin piso la prohibición del consumo de licor o sustancias psicoactivas establecida por el código de Policía, desató una polémica en la que han participado desde líderes políticos hasta ciudadanos a favor y en contra.

Curiosamente, el origen de esa coyuntura fue un ejercicio académico. Se trató de una demanda interpuesta por Alejandro Matta, profesor de la Universidad Eafit y Daniel Porras, estudiante de la Universidad de Medellín.

Ambos universitarios hablaron con EL COLOMBIANO sobre lo que los motivó a emprender esta iniciativa y cómo han sido criticados en redes sociales por ello.

¿Cómo empezaron con la demanda?

Daniel Porras: “Inició como un ejercicio extraclase. Encontramos que la norma del código de Policía podía ser demandada. Estudiamos el caso unos seis meses y concluyó con la demanda de constitucionalidad que interpusimos el 18 de mayo de 2018. Es el primer recurso de este tipo que yo presento. Inicialmente la idea era aprender de jurisprudencia”.

¿Cuáles fueron los principales argumentos que presentaron a la Corte?

Alejandro Matta: “El principal argumento tenía que ver con esa barrera que debe tener el Congreso para no interferir sobre cómo administramos nuestro cuerpo. Si la droga afecta solo el cuerpo del consumidor, este no tiene porque ser penalizado. El código de Policía, por sí mismo, tiene otros mecanismos para castigar a quienes se excedan a raíz de estas sustancias. Normas para evitar riñas, por ejemplo”.

¿La prohibición del código de Policía llegó a afectarlos personalmente?

A: “En mi caso, me encanta tomarme una cerveza en el Parque El Poblado, o el Carlos E. Restrepo. Pero el tema va más allá. El consumo en el espacio público puede ser una forma de manifestar la diversidad, de interpelar al Estado y enfrentarlo en términos filosóficos”.

D: “No es una cuestión personal. Salimos a tomar una cerveza, sí, pero no somos consumidores. No hay que ser un niño para defender los derechos de los niños, por ejemplo. Nuestra intención era defender las libertades”.

¿Qué responden a quienes dicen que la decisión de la Corte se base en ideales y no tiene en cuenta la problemática de Colombia?

A: “La seguridad no es de izquierda ni de derecha. Cuando hablamos de seguridad, nadie dice que estamos tomando medidas propias de un país desarrollado. Con la libertad pasa lo mismo, debe respetarse independiente de si estamos en Singapur o en España. Me parece que ese pensamiento es una forma de autoxenofobia, como si por ser un país suramericano no tuviéramos derecho al pleno ejercicio de nuestras libertades”.

¿Creen que la decisión de la Corte aumentará el consumo en menores de edad, como han señalado algunos críticos?

A: “El consumo de sustancias psicoactivas no depende de una reglamentación represiva, va en el orden como la sociedad nos interpela a interactuar con ella. El consumo se da, independientemente de si es en espacio público. Este no se va a disminuir ni se va a aumentar, pues depende de variables sociológicas que exceden al Código de Policía”.

¿Han recibido comentarios negativos luego de conocerse el fallo de la Corte?

D: “Sí hemos tenido algún tipo de rechazo. En la cuenta de Twitter del profesor Alejandro lo han insultado, le han dicho que es un drogadicto. Creo que estamos en deuda de un debate sobre este tema. En una democracia deliberativa tienen que haber opciones de todos los puntos de vista.

A: Nuestra petición no es que haya consumo en parques con niños, sino que cada municipio reglamente desde el uso del suelo los espacios en los que este consumo podría darse. Aún no conocemos la sentencia completa de la Corte, pero en mi opinión este debería ser un debate que se dé en el Congreso”.