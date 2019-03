Continúan enfrentamientos entre la Policía y manifestantes en el Cauca

Este sábado no hay paso por el corredor alterno o humanitario, el cual buscaba movilizar a personas y mercancías entre la capital del Cauca y Cali, Valle, tras los bloqueos que se registran en la vía internacional Panamericana.

¿Posible visita presidencial?

La anterior situación ocurría cuando las comunidades indígenas explicaban la forma cómo se daría la eventual visita del presidente Iván Duque Márquez a El Pital, Caldono, para iniciar los diálogos con los líderes de la minga indígena y campesina.

“Agradecer por esa resistencia que tenemos. Estaba planeado que la minga no sería de cinco o quince días, sino de un mes, como la mesa directiva lo proyectó, entonces no hay por qué desesperarse. En relación con la reunión que se sostuvo con la comisión del gobierno, ellos presentaron sus protocolos y nosotros los nuestros, entonces más o menos quedamos que la visita se evaluaría el próximo lunes, a pesar de que insistimos que fuera hoy por la urgencia, pero no aceptaron por el tema de la seguridad”, dijo Oliveiro Lame, uno de los representantes del Consejo Regional Indígena del Cauca, Cric.

La declaración del líder nativo apunta a que el presidente de la República llegaría a El Pital, con su propio esquema de protección, mientras que las comunidades asignarían 1.000 guardias para las condiciones de seguridad de la actividad.

“Estableceremos un perímetro con el Ejército (...) han pedido la movilidad por un carril por la Panamericana, pero la experiencia nos indica que cuando ha pasado eso, no nos atienden, en síntesis, ya el balón está en la cancha del Gobierno, todo depende de cuánto se demoren en llegar al punto para empezar a trabajar y, dependiendo de esto, vamos aflojando en la vía”, agregó el líder nativo.

Paso seguido, el representante del Cric explicó que no se trata de talleres, como lo quiere el Gobierno, sino todo bajo el espíritu de la minga, además los garantes de este encuentro serán las Naciones Unidas, quienes buscarán las garantías de la no judicialización de los participantes.

“Se pidió no ser reprimidos por la fuerza pública, porque nos mantenemos en la vía mientras se dé la respuesta del Gobierno a lo que se habló”, acotó Oliveiro Lame.

Mientras esto sucede, en Popayán ya se siente el rigor de la escasez de algunos productos en los almacenes y tiendas. Ya no hay atención en las estaciones de servicio, el periódico de la ciudad no circuló y no hay gas propano, el cual es traído de Yumbo, Valle del Cauca.