¡Pilas! El SENA abrió convocatorias para trabajar con ellos

c). La habilitación de las vacantes para la postulación en la fecha establecida en el cronograma de la convocatoria (27 a 29 de marzo).

2. Los aspirantes que no realicen la postulación a través de la aplicación web de la Agencia Pública de Empleo, no continuarán en el proceso.

Por otra parte, en el SENA el proceso de selección del personal se realiza en tres fases: en la primera se selecciona a los jóvenes entre 18 y 28 años, en la segunda a los postulantes que reportaron una causal de protección especial o que fueron retiradas con ocasión a la provisión definitiva de los empleos y por último se seleccionaría a la población mayor de 28 años.

¿Qué son los procesos de provisión transitoria de empleos permanentes?

Esto quiere decir, según el sitio web del Ministerio de Trabajo, que si un cargo de carrera administrativa, en una entidad pública, se encuentra en vacancia definitiva (no hay nadie nombrado en carrera administrativa) o vacancia temporal (porque el titular de carrera se encuentra en una situación administrativa), y una vez agotado el derecho preferente de encargo no hay empleados de carrera administrativa que cumplan con los requisitos para ser encargados, se podrá nombrar en provisionalidad a una persona que no haya sido seleccionada mediante el sistema de mérito (concurso en la Comisión Nacional del Servicio Civil) de manera excepcional y transitoria.Después de esta precisión,