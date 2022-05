En una decisión que estuvo pasada por algunas diferencias entre los magistrados de la Corte Constitucional, la Sala Plena determinó las reglas a tener en cuenta a la hora de otorgarle la nacionalidad colombiana a menores de edad venezolanos en condición de abandono.

La sentencia partió desde un caso particular en el que se revisó una tutela presentada por la defensora de familia Marisol Niño. En el escrito, la también abogada pidió que al menor de tres años que representaba se le protegieran derechos fundamentales como la vida digna, igualdad y tener una familia.

Esto porque había sido abandonado por una mujer que había asumido su cuidado y posteriormente desapareció sin dejar rastro alguno. Y como no hay vías diplomáticas con Venezuela, no podía contactarse a la familia. Además, una de las reglas para darlo en adopción es que sea colombiano, característica que no cumplía.

Frente a esa situación, el alto tribunal amparó dichos derechos y por eso le ordenó al Ministerio de Relaciones Exteriores que le dé la nacionalidad colombiana, para que con ella pueda ser puesto en adopción.