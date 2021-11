Corte inadmite denuncia de abogado de Álvaro Uribe contra Iván Cepeda

La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia decidió inadmitir la denuncia presentada por el abogado Víctor Mosquera, contra el senador Iván Cepeda, por presunta obstrucción, alteración y destrucción de material probatorio.

El abogado, quien es uno de los defensores del exsenador de Álvaro Uribe, sostenía que Cepeda habría eliminado chats y audios de conversaciones que sostuvo con Juan Guillermo Monsalve, testigo estrella en la investigación que se adelanta contra Uribe por presunto soborno y fraude procesal.

No obstante, para la Corte, el senador Cepeda no incurrió en ninguna conducta punible y aseguró que los hechos denunciados “son objetivamente atípicos”, y no configuran desde ese punto de vista ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio alguno, ni ninguna otra conducta punible de las establecidas en la parte especial del Código Penal”.