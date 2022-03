La Corte Suprema de Justicia descartó suspender el proceso de extradición hacia los Estados Unidos del exjefe del Clan del Golfo, Dairo Antonio Úsuga, alias Otoniel. Según la Corte, los argumentos expuestos por la defensa no son suficientes para frenar el proceso que se inició en este tribunal desde octubre de 2021, el mismo mes en que Otoniel fue capturado por la Fuerza Pública.

En un documento de 16 páginas, el alto tribunal describió el proceso que se adelanta en su contra por los delitos de narcotráfico, concierto para delinquir y porte ilegal de armas, y aseguró, entre otras cosas, que Otoniel no perteneció a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Farc. Por ende, según la Ley, no goza de las garantías de no extradición que le ofrece el Acuerdo de Paz a los exmiembros de esa guerrilla.

Bajo ese mismo argumento, la Sala Plena también negó la posibilidad de trasladar el expediente a la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, pues, según información entregada por la oficina del Alto Comisionado para la Paz, alias Otoniel nunca apareció como integrante de las Farc.

“No ha suscrito Acto Administrativo mediante el cual reconozca al señor DAIRO ANTONIO ÚSUGA DAVID (...) como miembro integrante de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo FARC-EP y por ende no se encuentra acreditado. De igual manera, revisados los listados entregados por las extintas FARC-EP al Gobierno nacional, se pudo verificar que el nombre de la persona referenciada no fue incluido”, argumentó la Corte Suprema de Justicia.