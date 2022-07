Toda esta alerta, en parte, se relaciona a los nuevos contagios de la semana, que en el último reporte se ubicaron en 23.667. Estos si bien son más bajos a los de hace ocho días, no dejan de preocupar al Gobierno.

De esas cifras nace la insistencia de hacerle frente a la pandemia completando los esquemas de vacunación, pues en varias partes del país se está pasando por un pico de casos derivado de las nuevas subvariantes de ómicron , especialmente de la BA.5. El llamado también fue para las EPS, a las que el ministro Ruiz invitó a ordenar pruebas covid sin poner trabas administrativas, y a que por su lado también convoquen a las personas que no se han vacunado para que asistan y reciban sus respectivas dosis.

1. No bajar la guardia en la vacunación

No había empezado el quinto pico de manera oficial y el Gobierno ya había recomendado volver a ponerse tapabocas en espacios cerrados, para de esa forma también prevenir contagios por el nuevo coronavirus que llegó al país a inicios de 2020.

Teniendo en cuenta que no hay marcha atrás con el quinto pico de la pandemia, además de acudir a vacunarse, para el Ministerio de Salud es clave que las autoridades de todo el territorio nacional hagan un esfuerzo para llegarle con dosis anticovid a la población de riesgo más alto.

Lo que pasó respecto a esa medida este viernes es que su uso no fue elevado a obligatorio, pero sí mantuvieron la sugerencia de no quitárselo en buses, centros médicos, en lugares pequeños que no tengan mucha ventilación y en los que tengan mucha aglomeración.

4. No todo es alarmante en medio del pico

Las autoridades son conscientes de que no todo es un mensaje de preocupación. En cuanto a las hospitalizaciones, el Gobierno ha recibido reportes de médicos que han dicho que estas han sido más cortas a las pasadas, y que de hecho, hay una menor tasa de mortalidad en las personas que entran a un centro médico.

No obstante, el llamado del Gobierno es al autocuidado, el cual llevará a no repetir un sexto pico con más contagios y más muertes .