Crímenes de líderes en Antioquia, ¿resueltos?

Se parte del hecho en el que las cifras no coinciden. Para la Defensoría del Pueblo, el número de líderes asesinados desde 2016, cuando se firmó la paz con la guerrilla de las Farc, hasta junio de 2019, llegó a 482. Para organizaciones como el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) fueron 623, y para la Fiscalía General de la Nación, basados en reportes de Naciones Unidas, son 302.

A partir de ahí, que el trabajo de las autoridades y de la justicia para no dejar en la impunidad estos casos avance, será siempre difícil. Para las instituciones oficiales, la labor se está haciendo bien y la Fiscalía aseguró en su más reciente informe que de los homicidios que tiene reportados ha logrado “esclarecer” 177, es decir el 58.61%. Sin embargo para las organizaciones sociales como la Fundación Sumapaz, la impunidad en estos crímenes ronda el 95%.

Óscar Zapata pertenece a Sumapaz. Desde su oficio no deja de reconocer el trabajo de las autoridades en los homicidios investigados y esclarecidos; sin embargo, asegura que las cifras presentadas “son amañadas porque parten de datos suministrados por Naciones Unidas, cuando ese mismo organismo ha dicho que no tiene la capacidad de estar en todo el territorio. Lo otro es que es lamentable que la Fiscalía diga que ya un caso está resuelto simplemente porque hay una captura, sin sentencia, del autor material y no el intelectual”.

En su propio trabajo, la Fiscalía detalló sobre el perfil de los responsables de los hechos, y determinó “que por lo menos 64 defensores de derechos humanos perecieron a manos de particulares conocidos con antelación por la víctima, 30 por acciones de grupos armados o bandas criminales, 20 por disidencias de Farc, 17 por el Clan del Golfo y 13 por el guerrilla del Eln”.