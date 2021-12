Víctimas y congresistas rechazan ascensos de policías y militares investigados

El senador de Cambio Radical, José Luis Pérez, declaró que frente a los cuestionamientos “todo reposa en la Secretaría General habilitando al grupo de generales y coroneles que hoy tenemos en consideración para el ascenso y en esa presunción de inocencia y el debido proceso político, que es el mío, no voy a señalarlos o anticiparles cualquier fallo”.

Los ascensos fueron defendidos entre otros por el presidente del Senado, Juan Diego Gómez, quien sostuvo que “si por algunos sectores de la oposición fuera, pues en Colombia lo que haríamos sería quitar las Fuerzas Militares y la Policía y poner boy scouts para que no podamos controlar las manifestaciones y lo que sucede día a día en las calles y poder seguir expandiendo su ideología política que es completamente contraria a la institucionalidad y al estado derecho que preservamos en Colombia”.

Para el senador Cepeda “durante este Gobierno no hemos tenido un solo proceso de ascensos en el que no existan graves y serios cuestionamientos sobre los postulados. De las 46 hojas de vida, hemos encontrado preocupantes antecedentes en 18 casos, ocho de ellos relacionados con presuntas graves violaciones a los Derechos Humanos”, escribió Cepeda.

Víctimas también se oponen

Pero, además de los congresistas, hay varios grupos de víctimas que han demostrado su rechazo y preocupación.

El Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, Movice, se pronunció al respecto diciendo que la aprobación de dichos ascensos “amerita un estudio estricto” por tratarse de uniformados que “podrían estar involucrados en la comisión de graves violaciones a los derechos humanos”.

“El Congreso de la República no puede obrar a espaldas de la realidad de la situación de los derechos humanos en Colombia, por tanto, no debe permitir que personas comprometidas con estos hechos sean premiadas, ascendidas y condecoradas, convirtiéndose en los altos mandos que tendrán a su cargo no sólo las operaciones policiales y militares con las que pondrán en riesgo la vida de las comunidades, sino, además, la labor de velar por la garantía y respeto de los derechos humanos que ellos mismos han vulnerado”, escribió Movice.

Los ascensos se terminarán de aprobar para que sean ley luego de que su aprobación en la plenaria del Senado, lo cual se espera sea en una semana.