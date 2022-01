“Quintero fue un cambio para empeorar, eso podría pasar con Petro”: Gaviria

Tras cuatro meses y medio desde que oficializó que se lanzaría a la Presidencia, Alejandro Gaviria asegura que está en un equipo en el que se siente cómodo, la Coalición Centro Esperanza, convergencia a la que se unió después de que dejó de llevar a cuestas la etiqueta de ‘candidato de César Gaviria’, con quien rompió relaciones el 18 de noviembre de 2021.

El exministro de Salud dialogó con EL COLOMBIANO en su paso por Medellín y se mostró preocupado por la crisis institucional por la que atraviesa la capital antioqueña, por lo que lanzó fuertes críticas a Daniel Quintero; dijo que está por quitarle a Sergio Fajardo el apoyo de Angélica Lozano; y contó que de llegar a ser presidente propondrá tres reformas: pensional, tributaria y a la justicia.

¿Qué lectura hace de estos cuatro meses y medio que lleva en campaña?

“El objetivo de recolectar las firmas se cumplió, era el principal porque le iba a dar a la campaña un sustento jurídico, y logré estar en la coalición que es tal vez en la que estoy más cómodo, la Coalición Centro Esperanza. El tema político ha sido complicado, pero estoy bien preparado para ganar la consulta de marzo”.

¿El Partido Liberal se le había convertido en un lastre?

“No había una relación formal con el Partido Liberal, pero nosotros sí tenemos conversaciones y vamos a seguir teniendo con congresistas liberales que quieran apoyar la candidatura”.

¿Y en qué quedó su relación con César Gaviria?

“No he tenido ninguna conversación con César Gaviria después del rompimiento ni hay en este momento una cita programada con él”.

Llega Ingrid Betancourt a la coalición, ¿eso significa una competencia más dura?

“Significa que la coalición se fortalece en una dimensión que le faltaba, pues no había una candidata. Por su puesto que será más competencia”.

¿Cuántos votos proyectan para la consulta de marzo?

“La votación de la consulta generará expectativas para la primera vuelta, pero no creo que vaya a ser una variable determinante. Sin embargo, un estimativo razonable está por los 3 millones de votos”.

Usted aparece tercero en las encuestas detrás de Sergio Fajardo y Juan Manuel Galán, ¿cómo toma esas mediciones?

“Las encuestas en este momento son muy inciertas y preliminares. Lo que leo de las encuestas es que soy competitivo de cara a la consulta del 13 de marzo con los principales rivales que son, en ese orden Fajardo y Galán. Va a ser clave sumar apoyos políticos. En eso me parece que Fajardo se puede quedar atrás, ¿quién se ha adherido a su candidatura? ¿Con qué apoyos cuenta?”.

¿Y es cierto que usted le está quitando a Fajardo el apoyo de Angélica Lozano?

“Espero que ese apoyo de Angélica se concrete en los próximos días. Lo cierto es que estamos muy cerca”.

¿Que Galán no apoye la revocatoria a Daniel Quintero generó división en la coalición?

“No. Es legítimo que se tengan opiniones distintas sobre temas controvertidos. Creo que Galán hizo una declaración con la que se refirió al mecanismo de la revocatoria, que mal utilizado puede llevar a problemas de gobernabilidad”.

¿Cuál es su posición frente a la alcaldía de Quintero?

“Es evidente que Quintero es un mal gobernante y lo más preocupante es lo que está pasando en algunos de los programas e instituciones emblemáticas de la ciudad. Es el caso del Hospital General de Medellín, que está en problemas financieros; la Biblioteca Pública Piloto, el programa Buen Comienzo era un ejemplo para Colombia y hoy ya no lo es, lo mismo en el Inder y Ruta N. Lo otro es que la oposición en Medellín es ciudadana y diversa, no es de un partido político, es un error tildar a la oposición a Quintero como únicamente el uribismo”.

¿Y cuál es su opinión personal sobre la revocatoria?

“Es una forma legítima de participación ciudadana, y detrás de ella no solo está el uribismo, por ejemplo a Alonso Salazar nadie lo puede catalogar como uribista. Frente al mecanismo general tengo algunas dudas, pero lo que está ocurriendo es legítimo”.

¿En particular qué le preocupa del gobierno de Quintero?

“Él tiene un esfuerzo deliberado por crear división y atacar el capital social de Antioquia, esa unión entre sector privado, sector público, academia y sociedad civil que ha distinguido a esta ciudad. Se ha dedicado a dinamitar eso y es algo que me preocupa. Políticamente me parece que este es un tema neurálgico porque le demuestra al país que puede haber un cambio para empeorar y es una anticipación de lo que podría pasar en un posible gobierno de Gustavo Petro, que parece alternativo pero no lo es. Juntarse con Luis Pérez, Julián Bedoya y Álex Flórez no es ser alternativo, es simplemente recoger el clientelismo tradicional”.

¿Cómo combatir las propuestas populistas que proliferan?

“Hay que ponernos en la tarea de ser disciplinados en la controversia. Tengo una frase y es que ese tipo de demagogia como la que hace Petro con algunas propuestas también es una forma de corrupción que de alguna manera atenta contra un bien público que es la confianza en las instituciones, que sabe de manera anticipada que no va a cumplir y lo hace con un fin electoral”.

¿Entonces Petro es corrupto?

“Es más una metáfora, pero es un llamado de atención a que los candidatos cuiden la confianza en las instituciones en medio de la crisis de confianza que ha tenido nuestro país”.

¿Cómo lee la división de Óscar Iván Zuluaga y la coalición Equipo por Colombia?

“Creí que él iba a entrar a esa coalición. Ellos están en un momento de tensiones internas. Eso hace más interesante la segunda vuelta presidencial y la consecuencia que eso tiene es buena para la Coalición Centro Esperanza porque aumenta las posibilidades de que uno de nuestros candidatos sea quien pase a la segunda vuelta. Si todo se queda así, la centro-derecha irá dividida a la segunda vuelta”