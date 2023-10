No, los pasaportes no han subido de precio: este lo que vale hacer el trámite El nuevo contrato firmado por el Ministerio de Relaciones Exteriores y la empresa Thomas Greg & Sons para seguir expidiendo los pasaportes un año más no implicó un aumento en el trámite del documento.

En Colombia se expiden tres tipos de pasaportes: electrónico ordinario, electrónico ejecutivo y el de emergencia. FOTO: Colprensa