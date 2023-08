La Batalla de Boyacá, un hecho independentista que ocurrió en 1819, fue la última conmemoración que le valió a trabajadores y estudiantes colombianos para salir de puente festivo. Si no pudo salir a pasear o siente que no recargó baterías, puede estar tranquilo, el año no ha terminado y todavía quedan muchos festivos por celebrar.

Es que Colombia goza de ser el país del mundo con el mayor número de festivos al año. Al finalizar el 2023, por ejemplo, en el país se habrán realizado 20 días festivos. Este “día de descanso”, dice la ley, deberá ser remunerado para todos los trabajadores del sector público y privado.

Lea más: Estos son los efectos de la reducción de la jornada laboral que aplica desde el sábado

La ley 51 de 1983, de autoría de Raimundo Emiliani Román, estableció la posibilidad de que los festivos sean trasladados. Es decir, si un día feriado cae sábado o domingo, la celebración se corre hasta el primer día de la semana (lunes). De ahí la famosa expresión del “puente para descansar”.

Claro que hay excepciones. Por ejemplo, si usted es policía, médico, vigilante y hasta periodista, es probable que su empleador lo requiera para trabajar en el día feriado. Eso sí, el pago por laborar –cuando la mayoría de gente descansa– deberá ser compensado con un recargo que puede ir entre el 75 y el 150% por el día laborado.

Aunque Colombia goza de tener muchos festivos, también es el país en el que las jornadas laborales arrancan más temprano. Para el consuelo, aquí le recordamos los días festivos que le quedan al 2023.