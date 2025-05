Racero se defiende de los escándalos en su contra: a pesar de la evidencia dice que es “información falsa”

En medio de un nuevo escándalo, el congresista petrista David Racero publicó un comunicado en el que dice padecer un supuesto “linchamiento mediático” tras conocerse unos audios en los que el representante ofrece trabajo por $1 millón de pesos con jornadas de 13 horas y sin prestaciones. A pesar de la evidencia publicada por el periodista Daniel Coronell este domingo, Racero insiste en que todo se trata de un “caballo de Troya” para atacar al Gobierno por las reformas que impulsa.

“En ese momento, como ahora, información de origen anónimo se atribuía a mi persona, sin que mediara ni siquiera un asomo de verificación o autenticidad (...) La idea de que me atribuyan información falsa me preocupa, de ahí este pronunciamiento. Pero confieso que la idea de que en verdad tengan acceso a mis comunicaciones privadas me espanta”, dice el congresista.