Contrario a lo que muchos podrían esperar, el presidente Gustavo Petro en realidad no ha puesto en práctica ningún nuevo programa de subsidios. Lo único que ha hecho en ese campo ha sido transformar Familias en Acción, un subsidio que viene desde el gobierno de Álvaro Uribe, en lo que el gobierno Petro ha denominado Tránsito a Renta Ciudadana. La noticia ahora es que el programa de “Jóvenes en paz”, por el cual Petro ha anunciado que les dará de a 1 millón de pesos a 100.000 jóvenes para que no se metan a la delincuencia, comenzará a seleccionar los primeros 6.400 en diciembre para empezar a entregarles las ayudas económicas desde febrero de 2024.

Tras la rotunda derrota del libretista y exsenador del Pacto Histórico, Gustavo Bolívar, en las elecciones a la Alcaldía de Bogotá, muchos se preguntan qué va a pasar con él. Sin duda, tratándose de uno de los hombres más cercanos al presidente Gustavo Petro, se espera que llegue a alguna posición en el Gobierno. Las apuestas más confiables dicen que el año entrante llegaría al Departamento de Prosperidad Social (DPS), cargo que hoy ocupa Laura Sarabia. No sería extraño teniendo en cuenta la inclinación de Bolívar a apoyar a los “muchachos” de la primera línea y por eso tiene más sentido que llegue a este despacho porque es la entidad encargada de seleccionar y entregar los subsidios de “jóvenes en paz”.

Tuvieron que pasar más de 43 días desde las elecciones para que el presidente Gustavo Petro pudiera, al fin, abrir un espacio en su agenda para reunirse con los otros gobernadores que no son afines a su línea de gobierno, en contraste con ese primer encuentro que sostuvo, 10 días después de las elecciones, con quienes son considerados de la “casa”. La cita será este martes y a ella asistirá el gobernador electo de Antioquia Andrés Julián Rendón, quien de entrada fijó los temas que hablará con el presidente: aumento de fuerza pública, descongelar los recursos para finalizar las Autopistas 4G y renovar la delegación minera para el departamento.

Si se llega a dar la movida de Gustavo Bolívar tendría también sentido que Laura Sarabia, en ese escenario, recupere su cargo como jefe de gabinete del presidente Gustavo Petro. A Sarabia la pusieron al frente del DPS como una movida estratégica para evitar un ruido mayor con su regreso directo a la Casa de Nariño, pero en vista de que ya pasó la tormenta por su retorno al Gobierno sería menos problemático oficializarla como la mano derecha del Presidente. Labor que, de todas maneras, Sarabia está cumpliendo no solo por su activa participación en los asuntos de gobierno, sino porque a diferencia de las anteriores directoras del DPS que despachaban desde un edificio en la 26, Sarabia está en una oficina al lado de Petro, en la Casa de Nariño.

Representantes le hacen el feo a la reforma a la salud

La aprobación de la reforma a la salud en la Cámara le costó críticas a los 88 representantes que votaron a favor para que avanzara a tercer debate en el Senado. Fue tanta la polémica, que los representantes Andrés Felipe Jiménez (Partido Conservador) y Juan Carlos Losada (Partido Liberal) tuvieron que salir a aclarar con insistencia en sus redes sociales que no votaron a favor de este proyecto reformista.

Los dos parlamentarios se distanciaron de la reforma, aseguraron que hay una campaña de difamación en su contra y pidieron que los saquen del grupo de los 88. “Desde el principio reiteré mi posición negativa frente a la reforma a la salud. No me presté para hacerle quórum al Gobierno y no hago parte de la lista de congresistas que apoyaron esa nefasta reforma”, expuso Jiménez.