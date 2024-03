Name responde a propuesta de constituyente de Petro: “no se invente caminos que no aceptamos” El senador Iván Name lanzó una dura declaración en la que le advirtió al presidente Gustavo Petro que “no puede hacer por la vía de facto una convocatoria y proselitismo”.

Name le dijo a Petro: “No se invente caminos que no aceptamos. No envilezca la democracia colombiana. Usted recibió de ella un mandato y debe respetarlo”. FOTO: COLPRENSA