De la Espriella declaró objetivo militar a dos cabecillas del Catatumbo y les dio un mes para entregarse, ¿quiénes son?

Dos cabecillas de los grupos terroristas que delinquen en la región del Catatumbo fueron declarados objetivo militar por parte del presidente electo, Abelardo de la Espriella. El anuncio este miércoles, tras una reunión con las autoridades locales y regionales en la ciudad de Cúcuta.

Los señalados fueron Róbinson Navarro Flórez (“Alfred”), cabecilla del frente de guerra Nororiental del ELN; y Carlos Eduardo García Téllez (“Andrey Avendaño”), el jefe político del frente 33 del Estado Mayor de los Bloques y Frente de las Farc (EMBF).

“Tienen un mes para entregarse, de lo contrario, vamos a ir por ustedes y les vamos a dejar caer todo el peso de la ley y del Estado de Derecho”, aseveró De la Espriella ante las cámaras.

Fuentes de Inteligencia Militar le contaron a este diario que “Alfred” tiene 56 años de edad, de los cuales lleva más de 30 en las filas del ELN. La mayoría del tiempo ha estado vinculado al frente de guerra Nororiental, y puntualmente a una de sus estructuras, el frente Camilo Torres, que delinque en el Catatumbo.

Una de las primeras acciones que le atribuyen fue un asalto armado a la cárcel Modelo de Cúcuta, el 1° de abril de 2000, en el que se fugaron 71 presos.

También se le responsabiliza de haber ordenado el asesinato de dos sacerdotes y dos civiles, en una masacre perpetrada en el municipio de Convención, Norte de Santander, el 15 de agosto de 2005.