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De la Espriella declaró objetivo militar a dos cabecillas del Catatumbo y les dio un mes para entregarse, ¿quiénes son?

El presidente electo mencionó a los delincuentes después de una reunión con autoridades locales en Cúcuta.

  • Abelardo de la Espriella, presidente electo de Colombia, declaró objetivo militar a “Alfred” (abajo) y “Andrey” (arriba). FOTOS: CORTESÍA.
    Abelardo de la Espriella, presidente electo de Colombia, declaró objetivo militar a “Alfred” (abajo) y “Andrey” (arriba). FOTOS: CORTESÍA.
  • De la Espriella declaró objetivo militar a dos cabecillas del Catatumbo y les dio un mes para entregarse, ¿quiénes son?
Nelson Ricardo Matta Colorado
Nelson Ricardo Matta Colorado

Actualidad

hace 3 horas
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Dos cabecillas de los grupos terroristas que delinquen en la región del Catatumbo fueron declarados objetivo militar por parte del presidente electo, Abelardo de la Espriella. El anuncio este miércoles, tras una reunión con las autoridades locales y regionales en la ciudad de Cúcuta.

Los señalados fueron Róbinson Navarro Flórez (“Alfred”), cabecilla del frente de guerra Nororiental del ELN; y Carlos Eduardo García Téllez (“Andrey Avendaño”), el jefe político del frente 33 del Estado Mayor de los Bloques y Frente de las Farc (EMBF).

Tienen un mes para entregarse, de lo contrario, vamos a ir por ustedes y les vamos a dejar caer todo el peso de la ley y del Estado de Derecho”, aseveró De la Espriella ante las cámaras.

Fuentes de Inteligencia Militar le contaron a este diario que “Alfred” tiene 56 años de edad, de los cuales lleva más de 30 en las filas del ELN. La mayoría del tiempo ha estado vinculado al frente de guerra Nororiental, y puntualmente a una de sus estructuras, el frente Camilo Torres, que delinque en el Catatumbo.

Una de las primeras acciones que le atribuyen fue un asalto armado a la cárcel Modelo de Cúcuta, el 1° de abril de 2000, en el que se fugaron 71 presos.

También se le responsabiliza de haber ordenado el asesinato de dos sacerdotes y dos civiles, en una masacre perpetrada en el municipio de Convención, Norte de Santander, el 15 de agosto de 2005.

En cuanto a las acciones contra la Fuerza Pública, las autoridades lo señalan de instalar un campo minado que mató a tres soldados en la vereda Brisas, del municipio de Sardinata, en 2015. Con esa misma modalidad murieron otros tres militares en la vereda La Virgen, del municipio de Tibú, en 2019.

“Alfred” participó además en un atentado con cilindros-bomba en la vereda Villa Nueva, del municipio de El Carmen, perpetrado el 29 de marzo de 2023, el cual dejó diez militares asesinados y nueve heridos.

Por información que conduzca a su captura, hay una recompensa vigente de $500 millones de pesos.

“Andrey”, por su parte, tiene 30 años de edad y ha fungido como cabecilla político del bloque Magdalena Medio del EMBF, y cobró relevancia durante las conversaciones con el Gobierno Nacional, en el marco de la política de “paz total” del presidente Gustavo Petro.

De hecho, es uno de los miembros de la delegación de negociadores y ha participado en todos los ciclos de diálogos, desde octubre de 2023. En la actualidad tiene la orden de captura suspendida.

Entre los atentados que le atribuyen, está el ataque con francotirador al helicóptero en el que viajaba el presidente Iván Duque, en el aeropuerto de Cúcuta, en 2021.

“Alfred” y “Andrey” son enemigos, y sus organizaciones criminales están en un violento conflicto desde 2025, cuando el ELN incursionó en los territorios de las disidencias de las Farc en el Catatumbo.

La conflagración dejó 100 muertos en el primer mes y 64.000 desplazados, una cifra que superó todas las estadísticas de desplazamiento forzado registradas desde 1997.

Aunque la presencia de las autoridades ha mermado la intensidad de ese conflicto, todavía se siguen presentando combates entre ambas facciones, que están perjudicando a los pobladores de Tibú, El Tarra, Sardinata, Convención y Teorama.

De la Espriella declaró objetivo militar a dos cabecillas del Catatumbo y les dio un mes para entregarse, ¿quiénes son?

TAMBIÉN LE PUEDE INTERESAR: Conflicto entre ELN y disidencias de Farc produjo nuevo desplazamiento de 784 personas en Catatumbo.

Bloque de preguntas y respuestas

¿Quiénes son “Alfred” y “Andrey Avendaño”, declarados objetivo militar por Abelardo de la Espriella?
“Alfred” es el alias de Róbinson Navarro Flórez, señalado como cabecilla del frente de guerra Nororiental del ELN. “Andrey Avendaño” es Carlos Eduardo García Téllez, identificado como jefe político del frente 33 del Estado Mayor de los Bloques y Frente de las Farc (EMBF). Ambos lideran estructuras armadas que operan en la región del Catatumbo y fueron declarados objetivo militar por el presidente electo.
¿Por qué alias “Andrey Avendaño” tenía suspendida su orden de captura?
Está suspendida porque integra la delegación negociadora del Estado Mayor de los Bloques y Frente de las Farc (EMBF) en los diálogos con el Gobierno Nacional, iniciados dentro de la política de “paz total”.
¿Cuánto plazo tienen los cabecillas para entregarse tras el anuncio de Abelardo de la Espriella?
Según el anuncio realizado por Abelardo de la Espriella, ambos cabecillas tienen un plazo de un mes para entregarse voluntariamente. El presidente electo advirtió que, si no lo hacen dentro de ese periodo, el Estado actuará en su contra con todo el peso de la ley.
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