Se quedó sin equipo, brilló en el Mundial y ahora cinco clubes quieren fichar a Vozinha

Vozinha llegó al Mundial 2026 sin contrato y terminó como uno de sus protagonistas. El arquero de Cabo Verde registró 18 atajadas durante el torneo, incluidas siete ante España y ocho frente a Argentina —cuatro de ellas a remates de Lionel Messi—, llevó a su selección hasta los dieciseisavos de final y obligó a la vigente campeona del mundo a definir la clasificación en la prórroga. Ese rendimiento lo puso en el radar de varios clubes. México, Brasil, Paraguay, Argentina y la MLS aparecen entre los posibles destinos. El experimentado arquero de Cabo Verde, de 40 años, finalizó su contrato con el Chaves de Portugal el pasado 30 de junio y quedó sin contrato. Sin embargo, su sobresaliente actuación en el Mundial 2026 cambió el panorama y lo convirtió en uno de los nombres más atractivos del mercado de fichajes.

Entérese: Video | ¡Como héroes! Así recibieron a la Selección de Cabo Verde en su país tras el Mundial Josimar José Évora Dias, conocido futbolísticamente como Vozinha, fue uno de los grandes protagonistas de la histórica campaña de Cabo Verde. Sus intervenciones frente a España, Uruguay y Argentina fueron determinantes para que la selección africana sorprendiera al mundo y alcanzara los dieciseisavos de final, donde solo cayó en la prórroga ante la vigente campeona del mundo. Además, su crecimiento no solo se dio en la cancha. El arquero comenzó el Mundial con unos 50.000 seguidores en Instagram y cerró el torneo con más de 25 millones, un aumento que también atrajo a marcas interesadas en su imagen.

Con el torneo finalizado y sin vínculo contractual, su nombre empezó a aparecer entre las opciones de varios clubes. De acuerdo con Sports Illustrated, estos son cinco de los clubes o destinos que aparecen como opciones para Vozinha:

1. Cruz Azul

El club mexicano es el nombre que más fuerza ha tomado alrededor del futuro de Vozinha. Aunque la operación luce complicada porque la institución mantiene la confianza en el colombiano Kevin Mier como titular, el experimentado portero africano ha sido mencionado como una posibilidad para reforzar la plantilla si el panorama cambia durante el mercado. Le puede interesar: ¿Quién es Vozinha, el arquero de Cabo Verde que frustró a España y se volvió viral?

2. Ceará

Según Sports Illustrated, el conjunto brasileño también estaría interesado en incorporar al arquero. La llegada de Vozinha representaría experiencia bajo los tres palos y un importante impacto mediático para un equipo que lucha por alejarse de la zona baja de la tabla y recuperar protagonismo en el fútbol brasileño.

3. Club Olimpia Deportivo

El vigente campeón del torneo Apertura de Paraguay aparece como otra alternativa. El club ya incorporó al neozelandés Tim Payne, otra de las figuras del Mundial, y podría apostar por sumar a Vozinha si decide reforzar su plantilla con futbolistas que brillaron en la Copa del Mundo, aunque hasta ahora no existe una oferta formal. Lea más: Video | Argentina se vio “ahogada” ante Cabo Verde, pero pasó a octavos del Mundial 2026, ¿quién será su rival?

4. Deportivo Riestra

El club argentino, conocido por sus llamativas apuestas de marketing, también figura entre los posibles destinos. El periodista Daniel Avellaneda informó que el arquero fue ofrecido a la institución. Inicialmente la propuesta habría sido descartada, pero el impacto que generó su actuación frente a Argentina podría reabrir la posibilidad.

5. La MLS

Más que un club específico, la liga estadounidense aparece como otro escenario posible para el arquero caboverdiano. Después de destacar precisamente en territorio norteamericano durante el Mundial, una llegada a la MLS representaría el contrato más importante de su carrera y una apuesta atractiva desde el punto de vista deportivo y comercial. Conozca: Video | Emoción que ilusionó a un país: así fue el golazo de Cabo Verde vs. Argentina que empató el partido 2-2 en tiempo extra

Un héroe nacional tras el Mundial

Mientras su futuro deportivo comienza a definirse, Vozinha regresó este domingo a Cabo Verde junto con el resto de la selección y recibió un recibimiento multitudinario. Miles de personas acompañaron el recorrido del equipo por las calles de Praia, en una celebración que coincidió con el aniversario de la independencia del país. La caravana avanzó lentamente entre aficionados vestidos de azul, música y banderas nacionales, incluso fue necesario cancelar una de las paradas previstas debido a la gran cantidad de personas.

“Después de los héroes que lucharon por nuestra independencia, ahora tenemos a estos héroes: los Tiburones Azules”, dijo a la AFP el aficionado Edmilson Correia durante la recepción del equipo. Antes del desfile, Vozinha valoró el histórico campeonato realizado por su selección. El arquero aseguró que el Mundial fue ”magnífico” y confesó ”no ser consciente todavía de la magnitud de lo conseguido”. Lea también: Colombia, la única selección que jugará en los tres países anfitriones del Mundial; casi 13.000 kilómetros en el aire El seleccionador Bubista también destacó el recorrido de su equipo y afirmó que la clasificación al Mundial ”no fue una cuestión de suerte”. ”Hemos demostrado nuestro trabajo duro y nuestra resiliencia. Nos hemos ido de Estados Unidos con la cabeza muy alta”, añadió.