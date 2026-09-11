Abelardo revela pagos de $7.000 millones a negociadores del Gobierno en diálogos de paz, ¿quiénes los recibieron?

“Se acabó la falsa paz”. Con ese mensaje el presidente Abelardo de la Espriella anunció este viernes 11 de septiembre que se cerraron todos los procesos de negociación que abrió el gobierno Petro con grupos ilegales. A su vez, señaló que revocó la designación de los representantes del Gobierno Nacional en la mesa con el ELN, que sería una de las últimas decisiones administrativas que faltaba por firmar. Le puede interesar: Otra estocada a la “paz total”: Abelardo clausura ZUT en Putumayo y revoca negociadores con el ELN y Clan del Golfo El mandatario cuestionó además el costo de las negociaciones y aseguró que encontró “sorpresas” relacionadas con el despilfarro de recursos públicos. En particular, el presidente mencionó a algunos de estos líderes negociadores del gobierno Petro: Parmenio Cuéllar Bastidas, Álvaro Jiménez Millán, Feliciano Valencia y Gloria Cecilia Quiceno. Según anunció, sus nombramientos quedaron revocados. “Les pagaron $7.000 millones de pesos por ayudar a una falsa paz que no trajo sino terrorismo, sangre y muerte”, afirmó De la Espriella. Cabe señalar que este dinero se habría gastado, en total, en honorarios de los diferentes voceros y representantes con los grupos armados durante los cuatro años del gobierno Petro.

Los casos citados

Por ejemplo, Parmenio Cuéllar tenía un vínculo contractual con la Presidencia desde agosto de 2024 hasta diciembre de este año, designación que ya habría sido revocada. Su función era actuar como negociador con la Segunda Marquetalia y, durante los 28 meses de vinculación, el contrato tenía un valor de $474 millones, d e acuerdo con información de Función Pública. Por su parte, Jiménez Millán habría sido parte del equipo negociador con el ‘Clan del Golfo’. En los diálogos con ese grupo armado ilegal, el que más creció en estos cuatro años, el Estado habría gastado en total un monto cercano a los $20.000 millones. Otro de los negociadores nombrados por Abelardo de la Espriella es Feliciano Valencia, líder indígena del Cauca, quien registra un contrato por 117 millones de pesos en el Secop por 7 meses desde septiembre de 2025. Su función era ser parte del equipo negociador del gobierno en la mesa de diálogos de paz con el Estado Mayor de los Bloques, una de las disidencias de las Farc. Valencia fue congresista entre 2018 y 2022 por la circunscripción indígena. En su momento, cuando llegó al Congreso, tenía 21 procesos ante la justicia indígena y la ordinaria, según recopiló Cuestión Pública. Uno de los casos en su contra tiene relación con un presunto secuestro. Finalmente, el presidente mencionó el caso de Gloria Cecilia Quiceno, quien se desempeñaba como jefa de la delegación del Gobierno en el proceso de paz con el Estado Mayor de los Bloques Magdalena Medio. Según consta en Función Pública, su contrato tenía un valor de $341 millones y estaba vigente entre noviembre de 2025 y diciembre de este año.

Las mesas de paz que cerró el Gobierno

“En apenas un mes de gobierno cumplimos nuestra palabra: dimos por terminados todos los procesos de diálogo y espacios sociojurídicos heredados”, escribió De la Espriella en su X. Esto quiere decir que se cerraron los procesos con: - El Estado Mayor de los Bloques Magdalena Medio (disidencias de las Farc). - La Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (disidencias de las Farc) - Comuneros del Sur (disidencias del ELN) - El Ejército de Liberación Nacional (ELN). - Las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada - Las bandas criminales de Medellín y el Valle de Aburrá - Las bandas criminales de Quibdó - Las bandas criminales de Buenaventura

En total, esos espacios le costaron al país alrededor de $125.000 millones, según un informe de El Tiempo. “En mi gobierno los criminales no tendrán estatus político, contemplaciones ni impunidad. El mensaje es inequívoco: sometimiento a la justicia o enfrentar toda la fuerza legítima de la República”, escribió en su mensaje el jefe de Estado.

Bloque de preguntas y respuestas