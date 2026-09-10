Un “nuevo técnico” para Nacional y declaraciones del futuro: estos han sido los mejores memes del regreso de James a Colombia

El fichaje de James Rodríguez con Atlético Nacional es la noticia del año en el fútbol colombiano. El futbolista cucuteño, de 35 años, viene de ser el capitán de la Selección en el Mundial de Norteamérica, llegará como agente libre al cuadro verde después de su paso por el Minnesota United de la MLS de Estados Unidos.
En ese equipo solo jugó 8 partidos. Rodríguez viene sin continuidad. No juega con clubes desde el 13 de mayo, cuando estuvo en la derrota del Minnesota contra Colorado Rapids. Después se unió a la concentración del seleccionado nacional para la Copa del Mundo en la que el cuadro Tricolor quedó eliminado en octavos de final tras perder con Suiza por penaltis.