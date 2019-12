“Tengo el derecho a saber qué pasó con mi padre”: Juan Fernando Quintero

El futbolista Juan Fernando Quintero se refirió al nombramiento del mayor general Eduardo Zapateiro como nuevo comandante del Ejército de Colombia. A través de su cuenta en Twitter, el volante de la Selección Colombia se pronunció sobre la designación de Zapateiro, a la vez que sobre las declaraciones entregadas por sus familiares en los últimos días y, en últimas, a la desaparición de su padre, Jaime Enrique Quintero Cano, en 1995.

“No me interesa y no quiero aprovecharme de la noticia de (Eduardo) Zapateiro, a quien el señor presidente designó para ser el general del ejército de mi país (a quien respeto demasiado). Pero espero y aspiro a tener un diálogo muy pronto y saber qué pasó”, escribió Quintero en el primero de una serie de trinos.

Añadió, después, que “soy ajeno a las declaraciones de mis tíos, a quienes también respeto mucho y sé el dolor que sienten al saber que mi padre lleva más de 24 años desaparecido, y no sabemos todavía qué aconteció con él, dónde está o dónde se fue”. Y terminó asegurando que “tengo el derecho, como hijo, a saber qué pasó con mi padre, porque he sufrido y he visto a mi familia sufrir (...) está el vacío y lo siento a diario... solo quiero saber qué pasó”.

El pasado sábado, el presidente Iván Duque anunció que el general Nicacio Martínez dejaba la comandancia del Ejército y que en su reemplazo llegaría el general Zapateiro, quien participó en operaciones militares tales como la denominada “Fénix”, que terminó con la muerte de “Raúl Reyes”, o de la operación Elipse, previa a la operación Jaque.

Sin embargo, la familia de Juan Fernando Quintero rechazó pronto el nombramiento de Zapateiro, al señalar que, supuestamente, estaría relacionado con la desaparición de Jaime Enrique Quintero: “estamos clamando a las Fuerzas Militares que nos ayuden a aliviar este dolor, que nos digan qué fue lo que pasó con nuestro familiar”.

Después de las declaraciones de la familia del futbolista, el Ejército defendió el nombramiento del general Zapateiro. En “la desaparición de Jaime Enrique Quintero Cano no existe prueba de responsabilidad contra el comandante de la Compañía de Instrucción Eduardo Enrique Zapateiro Altamiranda, hoy mayor general designado como comandante del Ejército, así como en contra de ningún integrante del Ejército Nacional”, señalaron las fuerzas castrenses en un comunicado.