Tras un año difícil, cambio en la cabeza del Ejército

Esta vez no hubo rumores ni alertas que dieran aviso de la decisión anunciada ayer por el presidente Iván Duque: el general Nicacio Martínez no será más el comandante del Ejército y en su reemplazo nombró al también general Eduardo Enrique Zapateiro.

Sobre el nuevo comandante, el presidente Duque destacó la planeación y liderazgo en grandes operaciones militares como la denominada “Fenix” que terminó con la muerte de cabecillas guerrilleros como “Raúl Reyes”, exjefe de las Farc. Además, resaltó la dirección que este oficial tuvo en la Operación Elipse, a través de un esfuerzo sostenido para la configuración operacional previa a la Operación Jaque, que permitió el rescate de 15 militares, policías y políticos que estuvieron secuestrados.

“Se hace una transición ordenada, dado que el general Nicacio Martínez trabajó de la mano con el general Zapateiro en la elaboración del plan Bicentenario, con el que le estamos dando fuertes golpes a las estructuras del crimen”, agregó el mandatario.

Sobre el manejo que el nuevo comandante le pueda dar al Ejército, John Marulanda, consultor en seguridad y defensa, dice estar a la expectativa por la linea que pueda representar Zapateiro y el futuro que el Ejército pueda tomar.

“Como quede la línea de mando y a quien nombre al frente de las diferentes unidades, marcará cuál es su criterio, si va a ser más operacional o de integración social”, afirmó.

Por su parte, Néstor Rosanía, director del Centro de Estudios en Seguridad y Paz, cree que el perfil del nuevo comandante (ver protagonista), es de una línea afín a la política del actual gobierno, “es decir, tropero, como lo era Martínez”.

“Tiene una lógica operativa, de golpes estratégicos a las bandas. Infortunadamente es un método que no ha funcionado bien y hay muchos ejemplos, uno de ellos lo que ocurrió con ‘Guacho’ en Nariño, donde a pesar de haberlo dado de baja, el negocio ilegal siguió intacto”, explicó Néstor.

¿Salida por escándalos?

Nicacio Martínez estuvo al frente del Ejército Nacional por un año y 17 días, tiempo en el que, según el presidente Duque, esa institución dio golpes fundamentales a las estructuras del narcotráfico, a los grupos armados organizados y cumplió con lujo de detalles en la lucha contra los cultivos ilícitos.

“Hemos tenido una conversación profunda, en la que le reconocimos su gran servicio a nuestro país. Me expresó sus motivos familiares, los cuales no solamente he acogido, sino que también los he acogido con un gran sentimiento de gratitud y de admiración por su tarea cumplida a lo largo de más de 38 años de servicio a Colombia”, expresó el jefe de Estado.

A pesar de los elogios del mandatario, el legado que deja la comandancia del general Nicacio Martínez también cuenta con un historial de varios escándalos (ver recuadros) en los que la imagen del Ejército no salió bien librada y que requirió de las explicaciones del alto oficial.

De esos contratiempos el alto oficial salió bien librado. En junio recibió en sus hombros el cuarto sol y llegó al grado de general, el máximo que al que puede llegar un soldado de la república.

Para Néstor Rosanía el balance que deja el paso de Martínez al frente del Ejército no es positivo y argumenta que aparte de los escándalos en operaciones, los resultados no fueron sobresalientes.

“Los escándalos, afectaron los Derechos Humanos, falsos positivos y corrupción. Golpearon muchísimo la legitimidad del Ejército. Sobre lo político, uno podría decir que los tiempos de las decisiones del Gobierno frente a la cartera de defensa fueron nefastos”, explicó Rosanía.

Sobre la operatividad de la institución en el último año, este analista afirma que el narcotráfico sigue activo, al igual que el poder de las disidencias. “Hay zonas del país donde mandan totalmente los grupos armados ilegales y el departamento de Cauca es un ejemplo. Allá hay zonas donde no funciona nada sin permiso de los ilegales. Esa guerra no la estaba ganando”, aseguró.

Por su parte, John Marulanda opina que el general Martínez fue blanco de “acoso”, hizo una buena labor en su comandancia y que “de haberlo dejado más tiempo, pudo haber hecho mejores cosas”.

Marulanda afirma que el general Nicacio “deja en desarrollo planes operacional que han dado buenos resultados al Ejército como golpes a las disidencias de las Farc, al Eln y al narcotráfico. Además, siempre se aplicó toda norma de derechos humanos con excepciones cometidas por individuos que no tienen que ver directamente con la directriz de la institución”. .