Conflicto en Chiribiquete

El caso del líder indígena nasa, Reynaldo Quebrada, tiene como escenario al Parque Nacional Serranía del Chiribiquete, declarado por la Unesco como patrimonio natural y cultural de la humanidad. Según el ministro de Defensa, Diego Molano, el procesado “vendía predios dentro del parque, auspiciando la colonización y el daño ambiental”.

De acuerdo con el reporte de la Fiscalía, él “habría promovido y financiado la quema y corte de amplias extensiones de bosque y vegetación. Los sistemas de monitoreo indican que en el lugar en el que reside Quebrada y sus inmediaciones, donde está asentado el cabildo, han sido deforestadas más de 33 hectáreas entre diciembre de 2021 y marzo de 2022”.

El proceso judicial contra el dirigente ha tenido episodios complicados. Su primera detención fue el 18 de septiembre de 2021, cuando estaba dentro del Chiribiquete, presuntamente deforestando. Aunque el juez de control de garantías no lo encarceló, le dictó una medida no privativa de la libertad, ordenándole no volver a entrar al parque.

Quebrada hizo caso omiso y continuó con sus actividades. El 6 de marzo de 2022, ante las quejas por los daños ambientales, varios soldados de la Operación Artemisa (ver el recuadro) llegaron a la vereda El Triunfo, de San Vicente del Caguán, para expulsar a los supuestos colonos.

Hubo un enfrentamiento con la comunidad, que rechazó el procedimiento, y en el marco de esa disputa los indígenas retuvieron al soldado Sebastián Bonilla Melo. El uniformado estuvo en poder de los nasa por cuatro días y, además de múltiples intimidaciones, según la Fiscalía, le propinaron latigazos, de acuerdo con los castigos estipulados en la tradición indígena.