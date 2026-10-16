Director del Dapre denunció al caricaturista Matador por presuntos incumplimientos de su contrato en el gobierno Petro

El director del Dapre, Carlos Ríos, denunció al caricaturista y excandidato al Senado del Pacto Histórico, Julio César González, por presuntamente incumplir contratos durante el gobierno Petro. El activista es conocido como “Matador”.
Ríos radicó la denuncia ante la Fiscalía en calidad de otro rol que cumple: el de comisionado de Paz encargado. Se trata de un contrato por $257 millones, que se firmó en 2024 para hacer campañas de socialización del Acuerdo de Paz a través de caricaturas.
El acuerdo se financió con recursos del Presupuesto General de la Nación, según detalló la denuncia de Ríos, y tenía un valor inicial de $257.040.000, con pagos mensuales de $21.420.000, IVA incluido. Sin embargo, dice la denuncia, las partes financiaron una modificación contractual para reducirlo a $216.000.000, con pagos mensuales de $18 millones.
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