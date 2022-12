Este fin de semana, la Unidad Nacional de Protección UNP denunció que, al parecer, funcionarios de la entidad vienen siendo partícipes de una gran red de contratación ilegal de servicios de seguridad. Una prueba de ello ha sido la captura de Manuel Antonio Castañeda, en Caloto, Cauca, mientras manejaba el vehículo del esquema de seguridad del subdirector de la UNP, Ronald Rodríguez, con 168 paquetes de cocaína.

Los hechos fueron conocidos luego de que la misma entidad informó a través de su cuenta de Twitter que un hombre fue detenido conduciendo camioneta de la UNP con un cargamento de cocaína y que se hallaron prendas oficiales de la institución como gorras, placas y otros emblemas de la entidad.

Se trata de una camioneta de gama alta, marca Toyota, de placas KXU 434, matriculada en la ciudad de Bogotá. De acuerdo a la misma entidad, corresponde al esquema de seguridad de quien era subdirector de la entidad. Tras lo ocurrido fue retirado de la institución, y la Fiscalía adelanta una investigación.

Augusto Rodríguez, director de la UNP, en entrevista para Blu Radio, explicó que Castañeda, de 36 años de edad, al parecer, exmiembro de la Policía Nacional de Colombia, explicó que “ese carro estaba asignado a la protección del exsubdirector de Protección, Ronald Rodríguez”.

El director de la Unidad Nacional de Protección, también reveló que el funcionario, a quien fue asignado el vehículo, podría estar detrás de un cartel de carros blindados, y que tras “diferentes quejas, encontramos una serie de rumores sobre funcionarios y exfuncionarios relacionados con carteles que se han manejado alrededor de los vehículos blindados para la protección”.

Rodríguez precisó para la W Radio, que ya han empezado las respectivas investigaciones, para así establecer el verdadero empleo que han venido teniendo las camionetas propias y arrendadas por la entidad para la protección de líderes sociales, congresistas, y demás funcionarios públicos, y las razones por las que la institución vive un constante desabastecimiento vehicular, para prestar este servicio.

Leer más: Denuncian blindajes falsos y otras irregularidades en camionetas al servicio de la UNP

“Estamos encontrando una serie de irregularidades de los vehículos que vienen orquestadas desde la cartelización de los mismos en la UNP y en la Fiscalía”, indicó a la emisora Rodríguez este lunes.

Según Rodríguez, la escasez de vehículos, sobre todo blindados, y la no renovación de la flota de la entidad, se han visto obligados a contratar el alquiler de camionetas a empresas y terceros. “Nos encontramos con que la flota no ha sido reforzada y la que tenemos es vetusta. El 40 % de esta está en los talleres. Muy rápidamente (los carros) se les están varando a los protegidos y las empresas no están cumpliendo con el cambio a tiempo o con la reparación. Están incumpliendo los contratos”, señaló.

Es así que la entidad se ha puesto también en la tarea de rastrear la flota y el uso que se le está dando a cada carro que compone los esquemas de protección. El director informó que estas son solo algunos de los hallazgos graves al interior de la entidad, pero que ya han sido puestos a conocimiento de la Fiscalía.

“Logramos establecer que Manuel Castañeda había tomado en arrendamiento un esquema de la UNP. Ahí empezó la situación y nos encontramos con el señor que nos cuenta y relata cómo supuestamente había hecho esta conexión. Lo arrendó por siete millones de pesos mensuales. El esquema lo tuvo más de un año y se enteró de que cuando los escoltas no estaban con él, el vehículo se utilizaba para el traslado de dineros y el cargamento de 400 kilos de marihuana. Se lo habían alquilado a algunas personas para hacer ese traslado en el departamento de Risaralda”, agregó.