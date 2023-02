De hecho, hasta la esposa del embajador, con quien la víctima se llevaba bien, le advirtió que no saliera con su esposo al notar el trato de él hacía ella.

La confianza pasó al plano físico y una vez, cuando se estaban despidiendo, el embajador “me mandó una palmada entre la pierna y la nalga. Me tocó, me sentí asquerosa”, le expresó a Semana.

Pero con la acción que más se sintió vulnerada fue cuando, según lo que narró, el embajador la habría besado sin su consentimiento y usando la fuerza.

“Yo estaba por salir y mi jefe estaba tomando vino en su oficina. Al verme me ofreció y acepté. Yo estaba del otro lado, hablé de cosas de trabajo. Me hizo conversación, me iba de vacaciones, me preguntó sobre eso y le conté. Al irme, se levantó, me agarró la cara y empezó a besarme. Quedé en shock, quité la cara y volvió a hacerlo. Así pasó tres veces”, detalló.