Las personas que aceptan el trato del abogado, e incluso algunas llegan a firmar poderes, creen que todo va viento en popa, pero cuando se acercan a las oficinas de la ANT les dicen que no saben quién es él. “Este señor primero que todo no trabaja para la agencia, no sabemos quién es, y segundo los procesos de tierras tienen canales específicos. Les cobra dinero pero hay que aclarar de inmediato que en la agencia no se les cobra ni un solo peso a las personas por estos procesos, que son totalmente gratuitos”, explicó Utria.

Lo cierto es que los formularios son falsos, pues la ANT no los expide ni los requiere en los procesos. Además, tampoco es funcionario de esa asociación campesina.

Pero lo más preocupante es que “está llenando de expectativas falsas a la gente, engañándolas. Digamos que esta persona tiene una especie de agencia paralela. Este señor no tiene título de abogado, pero se hace pasar como tal”, aseguró la funcionaria.

Al hacerle seguimiento a la situación, la Agencia Nacional de Tierra interpuso una denuncia formal ante la Fiscalía para acabar con la estafa de la que fueron víctimas, no una ni dos personas, sino más de 2 mil que ahora están sin tierra y sin plata.

Hasta el momento, se van a iniciar las acciones legales contra el abogado, a quien se le cambió el nombre para no entorpecer la investigación judicial. Por su parte, él asegura que no tiene nada que ver con la supuesta estafa y que interpondrá otro recurso para responder.