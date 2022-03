Los profesores del Magisterio tienen un régimen especial de salud distinto, pues los atienden Uniones Temporales –conformadas por varias empresas– que firmaron unos contratos para cumplir un papel similar al de las EPS. El superintendente de Salud, Fabio Aristizábal, le dijo a este diario que ha tenido que halarles las orejas a las UT varias veces. “Hemos encontrado cada vez más quejas del Magisterio y no es normal. Es la población que más cotiza, se giran los recursos con oportunidad, entonces no entendemos por qué no tienen una red con calidad”, dijo Aristizábal. Pero dijo que “desafortunadamente” esas UT no son vigiladas directas de la Superintendencia. Se deben atener alas cláusulas de los contratos que firman con la Fiduprevisora, pero para sindicatos como Fecode estas no son lo suficientemente fuertes como para hacerlas cumplir.