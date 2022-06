Toda esta denuncia llevó a que el general Ayala pidiera la baja después de 35 años de servicio. En una carta pública contó todo su pasó por las Fuerzas Armadas, aunque no mencionó este caso en el que se le acusa de acoso sexual y, además, de supuestamente dañarle la carrera a un buen oficial. El asunto es tan delicado que ya está en manos del abogado Pedro Capacho, quien asegura que no ha sido notificado de expediente penal o disciplinario.

Las denuncias de Peñuela no le cayeron bien al general Ayala, por lo que decidió —al parecer— dañarle la carrera a este promisorio oficial. No se trató solo de un careo de versiones. En los informes el Mayor presentó pruebas como llamadas y mensajes abusivos con alto contenido sexual desde los teléfonos personal e institucional de Ayala, además de una minuta de las veces en que el general Ayala fue a la casa de la familia en ausencia de Peñuela y envió costosos regalos a su esposa.

En un comunicado del 3 de junio, el Comando del Ejército declaró que el 24 de mayo recibieron una solicitud por parte del mayor Peñuela, para que revisaran cuál había sido el motivo para que no lo llamaran al curso de ascenso. “El decreto expedido por el que se confieren los ascensos y en el cual no fue contemplado el oficial es un acto administrativo de pleno valor. A la fecha, ninguna acción establecida en nuestra legislación ha sido presentada por el mayor ante la jurisdicción en la que se manifiesten las razones de inconformidad por su no ascenso”.

Pero esta no sería la única denuncia en contra del general Ayala, a quien algunos oficiales recuerdan como un hombre que andaba detrás de las esposas de los oficiales. Su carrera al interior de la milicia no habría sido tan exitosa si no fuera por algunas ayudas. Hace varios años no lo llamaron para hacer curso de Teniente Coronel, “porque nunca cumplió con los requisitos de mando de tropa”, según señalaron fuentes.